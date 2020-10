Michael Schumacher over Coulthard in 2000: "Niemand verandert plotseling"

In het voorseizoen van 2000 kondigde David Coulthard aan dat hij zichzelf tijdens de winter opnieuw had gevonden, agressiever zal zijn en uit de schaduw van Mika Hakkinen zal stappen. Michael Schumacher werd gevraagd of hij dat geloofde. Zijn antwoord? "Wil je een eerlijk antwoord? Ik zou nee moeten zeggen, want ik zie niemand plotseling veranderen."