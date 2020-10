FIA start onderzoek naar bumpergooiende karter

De FIA is officieel een onderzoek gestart naar de schokkende incidenten die plaatsvonden op vier oktober tijdens het FIA Karting KZ World Championship in Lonato, Italië. Er zal in eerste instantie bewijs worden verzameld voordat verdere stappen worden ondernomen.

In navolging van de juridische en disciplinaire regels, heeft FIA-President Jean Todt formeel een onderzoek ingesteld naar het gedrag van Luca Corberi. Na het onderzoek bestaat de kans dat deze zaak voor het tribunaal van de FIA wordt voorgelegd.

De karter was op die bewuste dag erg boos na een touché van een conculega Poalo Ippolito. De Italiaan wachtte met zijn bumper in de hand het veld op totdat zijn belager voorbij zou komen. Corberi gooide de bumper richting zijn rivaal. Maar naast deze levensgevaarlijke actie, ging de 23-jarige nog een andere coureur te lijf. Corberi heeft excuses aangeboden en besloot vlak na deze incidenten zijn helm aan de wilgen te hangen.