F1-kalender 2021 weer terug naar normaal en 22 races

De corona-protocollen van de Formule 1 zijn voldoende om de sport overal ter wereld te laten racen, beweert Bruno Famin, operationeel directeur van de FIA. Nadat het coronavirus op het laatste moment in maart ervoor zorgde dat de Australische Grand Prix geannuleerd moest worden, werkten de sport en het bestuur samen om een ​​structuur van test- en andere procedures op te zetten die het mogelijk maakten om in juli veilig te racen.

Sindsdien heeft de F1 een kalender van 17 races in Europa en het Midden-Oosten opgesteld, nadat alle evenementen in Amerika en Oost-Azië als gevolg daarvan waren geannuleerd.

Maar als het om 2021 gaat, gelooft Famin dat de hindernissen die de sport mogelijk maakt om terug te keren naar een normale kalender vooral bureaucratisch zijn. Tegenover motorsport.com zei Famin: "Voor mij is het enige probleem de reisbeperkingen van de overheid. We hebben al geracet in sommige landen of regio's waar de corona-situatie behoorlijk slecht was, en dat is gelukt. Ik denk dat het protocol en de mensen, omdat ze erg professioneel zijn, betekent dat we het bewijs hebben dat het protocol onder alle omstandigheden werkt."

"Het probleem is de juridische kwestie, de reisbeperkingen. Of we in quarantaine moeten of niet, en of de lokale organisator de toestemming heeft gekregen om het evenement te organiseren. Dat is het belangrijkste punt. Het is niet het protocol zelf. Ik denk dat we met het protocol overal kunnen racen."

Historische circuits

Geruchten suggereren dat een voorlopige F1-kalender voor 2021 al deze maand zou kunnen worden aangekondigd, en vertrekkende CEO Chase Carey heeft bevestigd dat de huidige plannen terugschuiven naar de oorspronkelijke 2020-bestemmingen.

"We zijn een wereldwijde sport en de realiteit is dat we dit jaar niet echt wereldwijd hebben geracet. We hebben grotendeels in de Europese zone geracet, dus we willen er zeker van zijn dat we onze races in Amerika hebben, dat we onze races in Azië hebben en dat we races over de hele wereld hebben. Dat is belangrijk voor ons als mondiale sport."

“We hebben een aantal geweldige historische circuits die duidelijk op onze kalender staan. Circuits zoals Silverstone, Monza, Monaco, Spa. Historische Europese circuits zijn dus zeker een belangrijk onderdeel van de sport, maar ik denk dat je op de kalender van 2021 een evenwichtiger reeks evenementen over de hele wereld zult zien."