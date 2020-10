Helmut Marko: "Nico Hulkenberg gebeld om Alexander Albon te vervangen"

F1 'super sub' Nico Hulkenberg had afgelopen weekend op de Nurburgring achter het stuur kunnen zitten van de Red Bull van Alexander Albon, zo onthulde Helmut Marko. Uiteindelijk, terwijl de voormalige Renault-coureur zaterdag een kopje koffie dronk, werd Hulkenberg op het laatste moment opgeroepen om de zieke Lance Stroll van Racing Point in de kwalificatie en de race te vervangen.

De race moest Hulkenberg helemaal achteraan beginnen maar finishte op de achtste plaats en pakte daarmee 4 punten voor het kampioenschap. Na de race werd hij uitgeroepen tot 'coureur van de dag', waarmee hij de prijs pakte voor de coureur die het beste had gepresteerd die dag volgens de fans.

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthulde aan Sport1 dat hij de 33-jarige Hulkenberg vrijdag belde. Marko zei hierover: "Aan de ene kant praten we met Nico over het feit dat we een commentator zoeken voor Servus TV wanneer we in 2021 de Formule 1-uitzendrechten zullen hebben."

"Ik had vrijdag echter ook contact met hem omdat Alex Albon een onduidelijk resultaat terugkreeg van zijn coronatest. We moesten dus denken aan vervanging en ik heb Nico gebeld om te kijken of hij beschikbaar was mocht dat nodig zijn."

Ironisch genoeg wordt aangenomen dat Hulkenberg ook door Red Bull in overweging wordt genomen voor een volledige racestoeltje in 2021, om mogelijk de ondermaats presterende Albon te vervangen. Marko blijft achter Albon staan maar houdt de druk er wel op.

"Albon moet presteren. Dan blijft hij bij Red Bull Racing. Hij had een goede prestatie op de Nürburgring en we zullen zien wat de komende races brengt."