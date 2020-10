Renault wil niet met Red Bull maar zelf races winnen

Met het vertrek van Honda staat Red Bull voor een pittige keus, als ze al een keus hebben. Het moet in ieder geval op zoek naar nieuwe motoren voor Red Bull Racing en AlphaTauri. Sowieso zal Renault verplicht worden om volgens de reglementen, als de huidige situatie zo blijft, om motoren te leveren aan de twee teams.

Ideaal is die situatie niet want beide partijen zouden diep in hun hart liever een andere keus maken. Vanaf 2021 heet het Renault-team Alpine. Het wordt de nieuwe merknaam van het Formule 1-team, dat hoopt te strijden om de wereldtitel in 2022. Maar als Renault weer motoren moet leveren aan Red Bull, zorgt dat niet voor problemen voor haar eigen team.

Tegen Autosport vertelde Renault-teambaas Cyril Abiteboul: "Geen enkele derde partij zal een impact hebben op onze strategie. Het is duidelijk dat we in de F1 zijn voor ons fabrieksteam. We hebben gezien dat je heel weinig voordeel krijgt als je alleen een motorleverancier bent in de F1 en misschien is het nieuws van Honda daar ook het bewijs van."

"We ontdekten het in 2014 toen we besloten terug te keren met een volledig team en misschien had Honda hetzelfde idee. Als we aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen, zullen we dat doen, maar alles wat we doen, moet draaien om het strategische doel om races te winnen ten gunste van de opbouw van het merk Alpine."

Er zijn echter geluiden dat Red Bull de motor van Honda zelf wil overnemen. "Ik weet zeker dat er een aantal van dat soort testballonnen zijn geweest. Iemand die in 2022 helemaal opnieuw moet beginnen, zal niet op tijd klaar zijn, dat is volkomen duidelijk", besluit Abiteboul.