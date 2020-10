Christijan Albers over toekomst Max Verstappen: "Beste optie is bij Red Bull blijven"

Nadat Honda bekendmaakte dat zij de Formule 1 na 2021 de rug toe zouden keren als motorleverancier, verschijnt het ene na het andere gerucht over de toekomst van Max Verstappen. Het is bekend dat de momenteel onbetwiste nummer 1 coureur bij Red Bull, een exit-clausule in zijn contract heeft, die te maken heeft met de motorleverancier van het Oostenrijkse team. Het is echter niet bekend wat de gevolgen van het vertrek Honda zijn voor het eventuele activeren van die clausule. Dat belet de media er echter niet van er lustig op los te speculeren.

Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers denkt echter dat de Nederlander helemaal niet zoveel opties heeft, zo meldde hij aan de Telegraaf: "Lewis zal Max nooit naast zich dulden bij Mercedes. Ik denk dat Verstappen wel overtuigd is van zijn snelheid en het gevecht wel aandurft, maar zolang Lewis bij Mercedes blijft, zie ik het niet gebeuren dat Max bij Mercedes zal tekenen. Ik denk dat Max daarom bij Red Bull de beste mogelijkheden heeft. Het is gewoon een topteam, alleen Mercedes is net iets sterker."

Het is echter ook nog maar de vraag of Lewis Hamilton in 2021 nog voor Mercedes rijdt. De Brit heeft nog steeds geen handtekening gezet onder een nieuw contract en ook de toekomst van Mercedes als constructeur in de Formule 1 blijft voer voor geruchten. Een mogelijke overname door chemiegigant Ineos wordt door steeds meer bronnen als een mogelijkheid genoemd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.