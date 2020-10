Haas ontkent overname door Mazepin

De Russische miljardair Dmitry Mazepin is naar verluidt op zoek naar een Formule 1-team om ervoor te zorgen dat zijn zoon Nikita volgend seizoen een plaats op de F1-grid krijgt. Eerder deze week werd bekend dat Mazepin in het bijzonder interesse heeft om Haas F1 over te nemen, en hij inmiddels een bod neergelegd heeft dat maar weinig teams zouden weigeren.

Toen het F1-team van Haas werd benaderd voor commentaar op de kwestie door Britse media, verwierp het botweg beweringen dat het team op het punt staat om van eigenaar te wisselen. Een woordvoerder van het team zei: "Het team is niet te koop."

Superlicentie Nikita Mazepin

Nikita Mazepin, die momenteel zesde staat in het Formule 2-rijdersklassement, bevindt zich in een goede positie om zich aan het einde van het seizoen te kwalificeren voor een superlicentie, dus hij zou de sprong naar de F1 kunnen maken op voorwaarde dat hij een team kan vinden om mee te racen.

In 2018 eindigde hij als tweede in de inmiddels ter ziele gegane GP3 Series en klom vervolgens naar de F2, maar had een slecht eerste jaar waarin hij op de 18e plaats eindigde.

Dit is niet de eerste keer dat het gerucht gaat dat zijn vader een overname van een Formule 1-team in de gaten houdt. Eerdere berichten de afgelopen jaren suggereerden dat hij interesse had in het kopen van het Renault F1-team, Williams Racing en Force India. Die laatste werd uiteindelijk gered door de Canadese miljardair Lawrence Stroll, wiens zoon, Lance, na de overname door het team werd gecontracteerd.