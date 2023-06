Mazepin verliest rechtszaak en kan Formule 1-comeback voorlopig vergeten

Nikita Mazepin kan een comeback in de Formule 1 voorlopig uit zijn hoofd zetten. De Russische coureur werd na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ontslagen door het team van Haas en belandde daarna ook om meerdere sanctielijsten. In het Verenigd Koninkrijk zal Mazepin voorlopig niet van de sanctielijst worden gehaald.

Mazepin en zijn vader Dmitry werden na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op meerdere sanctielijsten geplaatst. Onder meer in de Europese Unie belandden ze op een lijst vanwege hun nauwe banden met het Kremlin. Ook in het Verenigd Koninkrijk stonden de Mazepins op een sanctielijst. Mazepin kan hierdoor niet terugkeren in de Formule 1, de meeste teams zijn immers gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en de Russische coureur mag het land dus niet betreden.

Mazepin doet er alles aan om van de sanctielijsten te worden gehaald. De Russische coureur is het niets eens met de sancties en stapt dan ook in meerdere landen naar de rechter. Mazepin stapte ook naar de Britse rechter en in die zaak werd eerder deze week de uitspraak gedaan. De rechter besloot echter dat een voorlopig opheffing van de sancties niet gepast is. De rechter gaf zelfs aan 'helemaal overtuigd' te zijn van het niet opheffen van de sancties.