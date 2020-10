Max Verstappen: "Reverse grid in F1 is manipulatie"

Ross Brawn is sportief directeur van de Formule 1 en heeft voor het F1-seizoen van 2020 begon geprobeerd om sprintraces en reverse grid races te introduceren in de koningsklasse van de autosport. In veel andere raceklassen is dit al jaren één van de sessies tijdens een raceweekend.

De bedoeling van Brawn is om op zaterdag een reverse grid kwalificatierace te houden. De startopstelling van deze kwalificatierace is vooraf al bepaald; de kampioenschapstand in de F1 waarbij de coureur bovenaan het kampioenschap achteraan start en de coureur onderaan op pole position.

Het idee van Brawn ging echter niet door omdat Mercedes tegen het plan stemde.

Max houdt niet van kunstmatig

Diverse coureurs hebben hun mening al gegeven maar inmiddels heeft ook Max Verstappen zich in de discussie geroerd. De Red Bull-coureur vindt het helemaal niks zo zegt hij tegen RaceFans: "Het is gewoon kunstmatig en probeert een show te creëren, waarvan ik denk dat het niet is waar de Formule 1 voor staat. Het is gewoon niet mijn ding."

"De snelste auto zou vooraan moeten zijn. Daar werkt iedereen voor, dus waarom zou je proberen de show te manipuleren? En aan het eind van de dag zullen auto's waarschijnlijk toch in dezelfde positie eindigen als nu ook het geval is."

"Het is gewoon niet waar de Formule 1 over gaat. Het moet gaan om pure prestaties. Daar werk je voor, je wilt het meest dominante en competitieve team zijn dat er is, je wilt op de eerste rij beginnen. Dus ik vind dit idee niet leuk."