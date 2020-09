Carlos Sainz: "Circuit in Sochi is gevaarlijk en moet aangepast worden"

Carlos Sainz sloeg aan het begin van de Russische Grand Prix een slecht figuur door vanwege een eigen fout in de muur te crashen. Hoewel hij zijn fout erkent, vindt hij ook dat er iets aan het ontwerp van het circuit moet worden gedaan.

De uitwijkroute als een coureur verkeerd rijdt in de tweede bocht is dit jaar weer aangepast ten opzichte van vorig jaar. Het komt de veiligheid niet ten goede, zo is Sainz van mening. Tegen F1TV zegt de Spanjaard: "Bij het ingaan van bocht 2 moest ik mijn stuur iets openen omdat ik voelde dat er iemand aan de binnenkant zat. Daarom sprong ik over de kerbstones. Op het moment dat ik de chicane voorbij was, had ik duidelijk te veel snelheid. Ik wilde om het bord heen gaan dat te krap was en ik schatte mijn snelheid volledig verkeerd in."

Na afloop waren er echter verschillende coureurs, waaronder George Russell en Daniel Ricciardo, die hun ongenoegen over bocht 2 uitten. Sainz voegde zich bij hen en vond de gedwongen vluchtroute bijzonder problematisch.

"Ik heb vandaag een fout gemaakt en ik bied mijn excuses aan het team daarvoor aan, maar ik denk ook niet dat die bocht erg goed is ontworpen. Je dwingt coureurs om heel vreemde lijnen langs een muur te rijden. Het zou in mijn optiek aangepast moeten worden want dit is gevaarlijk."