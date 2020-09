Charles Leclerc over P6: "Veel belovend met meer upgrades in het zicht"

Dat de Ferrari-motor niet vooruit te branden is, wisten we al. Charles Leclerc kwam als zesde over de finishlijn en was daarom een grote verassing. De jonge coureur van Ferrari laat zich de laatste tijd, ondanks de slechte krachtbron en auto, goed zien. Nu heeft hij met een zesde plek een goed resultaat en daar is hij trots op.

De race in Rusland was een race met weinig actie voorin het veld. Achterin soms een inhaalactie, maar verder niets spannends. Charles Leclerc viel daarom niet zo op, maar de Monegask reed zijn Ferrari-bolide toch keurig naar de zesde plek. Hij is er daarom super blij mee en had het niet verwacht. “Had dit niet verwacht! Absoluut niet. Het was een verrassing om eerlijk te zijn. Vrijdag heb ik het slecht gedaan in de auto, vooral tijdens de racesimulatie met banden en het tempo, dus ik had niet verwacht dat ik vandaag zo'n sprong zou maken. Het was een heel goede verrassing, dus P6 was absoluut de beste die we vandaag konden doen.”

De laatste raceweekenden waren zwaar voor Ferrari. De Scuderia is na de geheime afspraak met de FIA ver weggezakt. De zesde plek voelt daarom ook als een overwinning. “Ik ben heel blij omdat we terug zijn gekomen van een paar zeer moeilijke weekenden. Mentaal was het erg moeilijk. Als je eenmaal een goede start hebt gemaakt, zoals in Mugello, en ronde na ronde wordt ingehaald, is het moeilijk om te beseffen. Dus om eindelijk een race te hebben waar je positieve signalen van de auto en mijzelf kunt zien, denk ik dat ik vandaag goed heb gereden.”

Nieuwe upgrades in Duitsland

Leclerc benadrukt dat hij elke kans in de race heeft gepakt. “Vandaag was de dag dat we de kansen die we hadden, hebben aangegrepen en we moeten hetzelfde doen tot het einde van het seizoen. Dit seizoen was niet eenvoudig, maar we dachten dat het slechter zou worden en we zullen proberen om het maximum te halen uit de auto voor de komende races. We hebben hier een upgrade meegenomen, maar een grotere zal in Duitsland aankomen, dus dit is veelbelovend.”