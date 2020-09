Vladimir Poetin en Bernie Ecclestone niet aanwezig bij Russische Grand Prix

Vrijwel ieder jaar gaat de Russische Premier Vladimir Poetin naar de Grand Prix in Sochi. Vandaag zal hij echter niet aanwezig zijn in het Olympisch Park in de stad waar de race wordt gehouden.

Recent werd bekend dat Liberty Media Bernie Ecclestone niet langer zou uitnodigen voor de Grand Prix. De F1 supremo zei hierover: "Misschien willen ze het in Rusland proberen. Ik denk dat ik waarschijnlijk een pas kan vinden."

De 89-jarige Ecclestone heeft de reis naar Rusland echter niet gemaakt vanwege de coronapandemie, maar koos ervoor om in Zwitserland te blijven met zijn vrouw en 12 weken oude zoon Ace.

Wat betreft Poetin, met wie Ecclestone persoonlijk onderhandelde over de eerste Grand Prix van Rusland in 2014, wordt aangenomen dat hij ook het evenement van dit weekend zal overslaan. Zijn perssecretaris Dmitry Peskov zei tegen persbureau Tass: "Nee, hij is niet van plan aanwezig te zijn."

De voorgaande jaren dat hij wel aanwezig was, leverde dat de onderstaande beelden op: