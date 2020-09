Mattia Binotto: "Imola gaat heel interessant worden"

De Grand Prix van Emilia Romagna op het beroemde circuit van Imola in San Marino belooft een bijzonder weekend te worden voor de Formule 1. De koningsklasse van de autosport zal experimenteren met een tweedaags format. Ferrari-teambaas Mattia Binotto is hoopvol dat het een succes gaat worden.

Sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn had lang naar het experiment uitgekeken. Tot nu toe waren de teams altijd fel tegen een tweedaags evenement omdat ze de vrije trainingen goed willen benutten.

Volgens de CEO van F1 Chase Carey was er echter geen andere manier, want anders hadden de teams niet genoeg tijd gehad om van Portimao naar Imola te reizen.

Om deze reden heeft de Formule 1 zaterdag maar één vrije training van anderhalf uur. Kort daarna zullen de coureurs en auto's klaar moeten zijn voor de kwalificatie. Ook op zondag zien we een kleine wijziging ten opzichte van het 'normale' Europese schema: de race start om 13:10 uur in plaats van 14:10 uur omdat het in november veel eerder donker wordt.

Binotto verwacht een interessant weekend op Imola: "Kijk eens naar wat er vrijdag in Mugello is gebeurd. Er waren aanzienlijke verschillen tussen de coureurs en teams. Als de vrije training wordt ingekort, zullen de coureurs minder voorbereid zijn op de kwalificatie en dus ook de race."

"Natuurlijk hadden de teams en coureurs Mugello al geoefend in de simulator. Maar in Mugello werd duidelijk dat het anders is om op een echt circuit te rijden. Daarom wordt het op Imola erg interessant."