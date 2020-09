Vitaly Petrov: "Als een coureur homo is, gaan ze dan met een regenboogvlag het podium op?"

De Formule 1 stond vorige week weer volop in de belangstelling vanwege meerdere opzichten. Het vertrek van Perez bij Racing Point, Sebastian Vettel die hem opvolgt, de aantrekkelijke race door het circuit in Mugello en de podiumceremonie waar Lewis Hamilton een T-shirt droeg met een politieke boodschap.

Die boodschap viel niet bij iedereen in goede aarde en volgens voormalig F1-coureur Vitaly Petrov heeft de F1 de coureurs aangesproken die openlijk politieke uitspraken doen op het podium. De Rus verwees naar Mugello, waar Lewis Hamilton een T-shirt droeg waarin de Amerikaanse politie werd beschuldigd van het neerschieten van een vrouw tijdens een inval om te worden gearresteerd.

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton draagt ​​tot nu toe het hele seizoen een 'Black Lives Matter' T-shirt op de grid, maar dat kan worden geïnterpreteerd als een statement in plaats van een goedkeuring van de controversiële politieke beweging.

Hamilton gaat te ver

Mugello was de eerste keer dat hij een openlijk politiek statement op het podium en na de race interviews aflegde. Petrov zegt hierover: "Voor mij was dit T-shirt te veel, net als dat hij iedereen opriep om te knielen. Het is een persoonlijke aangelegenheid voor elke volwassene. Je hebt het recht om je uit te spreken op sociale media of om interviews te geven, maar ik denk dat de Amerikaanse regering zich al terdege bewust is van deze problemen."

"Maar om dat in de Formule 1 zelf op te roepen... Ik denk dat de helft van de toeschouwers niet eens wist waar het shirt over ging totdat het hun werd uitgelegd. Laten we zeggen dat een coureur toegeeft homo te zijn - zullen ze naar buiten komen met een regenboogvlag en iedereen aansporen om ook homo te worden? Ik denk dat de FIA ​​dergelijk gedrag niet langer zal toestaan."

Petrov zei ook dat Russen, zoals AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat, om geen enkele reden knielen, behalve 'voor God en om een ​​aanzoek aan je toekomstige vrouw'. "In Rusland hebben we een andere mentaliteit, en we hebben niet de problemen waar Hamilton het over heeft. Er moet respect zijn voor iedereen."