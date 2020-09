F1 voert meer dan 44.000 coronatests uit en slechts 9 besmettingen

De FIA heeft tussen 11 en 17 september bijna 2.000 coronatests uitgevoerd. In totaal testte slechts één persoon de afgelopen week positief. Sinds de start van het seizoen heeft de FIA inmiddels meer dan 44.000 tests uitgevoerd. Vanaf de vrijdag van de Toscaanse Grand Prix tot donderdag zijn in totaal 1.938 mensen getest op het coronavirus. Slechts één persoon werd positief getest.

De FIA stelt op haar website dat er de afgelopen week minder tests zijn uitgevoerd omdat de Formule 1 komend weekend niet racet. Het seizoen is nu halverwege en er zijn in totaal 44.101 tests uitgevoerd. Van al deze tests testten slechts 9 mensen positief in elf weken.

Elke vrijdag presenteert de FIA de cijfers van de afgelopen week. Sergio Perez is tot nu toe de enige coureur die positief heeft getest op corona. De Mexicaan werd tijdens de twee races op Silverstone vervangen door Nico Hülkenberg.