Charles Leclerc: "We waren echt traag in Mugello"

Ferrari's Charles Leclerc uitte zijn teleurstelling over de prestaties van het team tijdens Ferrari's duizendste race tijdens de Toscaanse Grand Prix van zondag. Volgens de inwoner van Monaco was het team simpelweg 'te traag' om goed te presteren.

Na een goede start en problemen met de auto's om hem heen, zette Leclerc zijn Ferrari op de vijfde plaats in de kwalificatie. Na een goede start en wat geluk reed hij kort rond op de derde plaats, maar hij kon die positie niet vasthouden en werd snel gepakt door de achtervolgende auto's, om uiteindelijk op de achtste plaats te eindigen.

Leclerc had ook last van bandenslijtage tijdens de race en moest tijdens de race twee pitstops maken ondanks twee rode vlaggen situaties, waardoor de race herstart werd op nieuwe banden.

Chassis begrijpen

In reactie op zijn prestaties na de race drong Leclerc er bij zijn team op aan om de problemen met de SF1000 te 'proberen te begrijpen', terwijl het team tijdens de raceweekenden blijft worstelen met het chassis. Leclerc zegt hierover: "We waren gewoon echt traag. Daar valt niet veel meer aan toe te voegen. We hadden niet het tempo. Ik had een geweldige start, plaatste mezelf volgens mij in de best mogelijke positie. De twee Mercedes-coureurs reden voor mij maar die zijn zo snel dat ik in de vrije lucht kon rijden, maar ik worstelde gewoon zo veel met de auto."

"Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. We moeten werken en proberen het te begrijpen, want in sommige races zijn we niet erg competitief in de kwalificatie, maar beter in de race, wat het geval was aan het begin van het seizoen. Nu lijken we dit weekend behoorlijk goed werk te hebben geleverd in de kwalificatie, maar we worstelen enorm met de auto in de race. Het geeft ons moeilijke momenten en brengt een lastige situatie met zich mee."