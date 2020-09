Teambaas Alfa Romeo: "Mick Schumacher zullen we binnenkort in de F1 gaan zien"

Mick Schumacher heeft zijn kansen op een F1-debuut in 2021 een flinke boost gegeven door de leiding te nemen in het F2-kampioenschap in Mugello. Dat is een goede opsteker voor de jonge Schumacher-telg want er zijn sterke geruchten dat de zoon van F1-legende Michael Schumacher zijn F1-raceweekenddebuut zal maken met een vrijdagtraining voor Alfa Romeo op de Nurburgring volgende maand.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur glimlachte op de vragen die hij erover kreeg: "Ik weet zeker dat we hem snel zullen zien."

Racestoeltje bij Haas in 2021

Gunther Steiner, de door Ferrari aangedreven baas van het Haas-team, zei ook tegen f1-insider.com over zijn coureurs voor 2021: "We zitten nu in de afwegingsfase. Het is heel goed mogelijk dat we minstens één auto bezetten met een getalenteerde jonge coureur."

De kansen van Schumacher bemoeilijken dat ook de andere Ferrari-talenten Callum Ilott en Robert Shwartzman een kans maken om volgend jaar in de Formule 1 te debuteren. Nico Hulkenberg en nu Sergio Perez zijn bovendien ook op de markt.

Steiner vertelde tegen BT: "Ik heb veel respect voor Sergio, maar er zijn andere rijders van hetzelfde niveau. Ik heb met alle potentiële coureurs gesproken en heb een lijst voor Gene Haas gemaakt met ongeveer tien namen. Onze huidige twee coureurs staan ​​op de lijst, en je kent waarschijnlijk ook twee van de anderen."

Kevin Magnussen, de huidig Haas-coureur die zich afgelopen zaterdag als laatste kwalificeerde, is waarschijnlijk nerveus over zijn gesprekken met het Amerikaanse team voor zijn stoeltje voor 2021.

"Het is altijd een behoorlijk lang en ingewikkeld proces, dus het zou me verbazen als er in de komende weken iets ondertekend zou worden", zei de Deen in Mugello.