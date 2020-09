Jean Todt: "Geen fan, maar ik zal reverse grids niet tegenhouden"

Jean Todt zegt dat hij de Formule 1 niet zal verhinderen om in 2021 een controversieel 'reverse grid'-formaat aan te nemen. Het idee, dat dit seizoen door de teams werd weggestemd, wordt nog steeds verdedigd door F1-sportbaas Ross Brawn, die vorige week beloofde het opnieuw te proberen voor 2021.

In Mugello zei George Russell van Williams dat als hij op pole startte en gemakkelijk door snellere auto's gepasseerd zou worden 'eruit zou zien als een idioot'.

Op zaterdag zei Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de sport het risico loopt om met omgekeerde grids eruit te zien als het WWE-worstelen of het tv-programma Big Brother.

FIA-president geen fan

Tegenover Reuters zei FIA-president Jean Todt dat hij het idee niet zal tegenhouden als iedereen 'voor' stemt: "Om eerlijk te zijn vind ik het niet leuk. Maar als iedereen blij is en het ermee eens is, zal ik het niet tegenhouden. Ik zal het besluit steunen en het een kans geven."

Todt denkt echter dat een sprintrace van 30 minuten op zaterdag een beter idee zou zijn, die de kwalificatie zou vervangen en de startgrid voor de race van zondag zou bepalen.

"Ik denk dat dat interessant zou zijn. Maar racen met een omgekeerde startgrid is abnormaal en onnatuurlijk. Ik denk niet dat het een race is. Je weet dit niet, maar ik was een grote tegenstander van de reverse grid in de Formule 3 en Formule 2. Ik hou niet van het idee", voegde Todt eraan toe.

Een ander goed idee, legt Todt uit, is het 'super pole shootout'-concept van de Formule E, waarbij de vijf beste coureurs aan het einde van de sessie één voor één het circuit op gaan.

"Ik zou iets soortgelijks doen in de Formule 1. Het is normaal. Het probleem met mensen in de Formule 1 is dat het bijna onmogelijk is om veranderingen aan te brengen."