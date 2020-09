Alexander Albon opgetogen op het podium na knotsgekke Grand Prix van Toscane

Alexander Albon was best of the rest, door als derde over de finish te komen bij de doldwaze Grand Prix van Toscane op Mugello.

Max Verstappen viel uit: na een probleem met zijn Honda-motor werd hij bij de start van de baan gebeukt in de tweede bocht.

Albon wist Daniel Ricciardo in te halen na de derde herstart en kwam zo op het podium terecht. Even wist hij nog een bedreiging te vormen voor Bottas, die uiteindelijk toch tweede werd.

Eindelijk stapte Albon uit de schaduw van zijn kopman Verstappen, die al vroeg in een tumultueus verlopen race gefrustreerd uitviel. "Het duurde even om op het podium te komen" , zei Albon aan de finish. "Ik heb er heel hard voor gewerkt. Het voelt goed om hier te staan."

Albon: "Ik begon slecht aan de race, dus ik moest het van het inhalen hebben. Met onze auto kan je heel laat remmen. We weten dat we mooie manoeuvres kunnen inzetten."

Moeilijke race

Het was alles behalve makkelijk voor Albon: "Het was een zware race, we moesten er keihard voor knokken. Ik had verwacht dat het slechter zou gaan, maar we hadden twee rode vlaggen. Daardoor ging er meer adrenaline door mijn lichaam dan ooit tevoren. We gingen gewoon niet van onze lijn af, dus al het werk moest gedaan worden door in te halen op het circuit. Onze auto is goed tijdens het remmen."

Albon snoerde zaterdag ook al critici de mond tijdens de kwalificatie door aansluiting te vinden achter teamgenoot Max Verstappen.

Kritiek

Afgelopen tijd krijgt Albon veel kritiek. Zo pleitte Lewis Hamilton openlijk ervoor dat zijn game-vriend Pierrre Gasly de plek van Albon zou verdienen naast Max Verstappen. Jan Lammers zei afgelopen week dat Albon ronduit slecht presteerde. Ook Palmer denkt dat Gasly een snellere teamgenoot zal zijn voor Max Verstappen. Helmut Marko is alle ongevraagde adviezen meer dan zat en zei zelfs dat Lewis Hamilton vorig jaar nog totaal het tegenovergestelde bepleitte.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend gold voor Albon: nieuwe ronde nieuwe kansen. De eerste kans heeft hij dus goed opgepakt op zaterdag, de tweede kans op zondag heeft hij ook optimaal benut door op het podium te klimmen.

Tijdens de persconferentie afgelopen donderdag bleek dat Alexander Albon zich voorbereid had in de simulator, maar dat Max Verstappen drie weken geleden een hele dag heeft kunnen rondrijden in een GT-auto om het circuit te leren kennen.