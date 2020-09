"Max Verstappen valt uit met slechte start en crash"

Max Verstappen moest vrezen voor de start van de Italiaanse Grand Prix in Mugello. Het team van Red Bull Racing moest de motor van de 22-jarige Nederlander maken na problemen met de elektronica. Max Verstappen startte, maar werd al in de eerste ronde aangetikt. De Red Bull Racing-coureur is woest, hij gooide zijn stuur de auto uit. Evenals Gasly die ook de race niet meer uit kan rijden.

Max viel na de start ver weg, zijn motor viel helemaal terug en moest opnieuw op gang komen.