Max Verstappen "tevreden" achter de Mercedessen op vrijdag in Mugello, maar: "Het zal niet eenvoudig worden"

In de tweede vrije training in aanloop naar de Toscaanse Grand Prix, was Max Verstappen wederom derde achter de Mercedessen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest een paar honderdsten toegeven op wereldkampioen Lewis Hamilton, terwijl Valtteri Bottas net als in de eerste vrije training de snelste bleek.

Niet ver achter Mercedes

Max Verstappen is tevreden: “We hadden een goede dag. We mogen tevreden zijn met hoe de auto ging”, laat Max weten. “We zitten niet ver van Mercedes af, dat is goed. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar ik ben over het algemeen tevreden met de balans van de auto.”

Uitdaging, maar ook volop genieten achter het stuur

Verstappen: “Het is een erg gaaf circuit met al die snelle bochten. Om met een Formule 1-auto gemakkelijk vol gas door Arrabbiata 1 en 2 te gaan, is ongelofelijk. Het is erg mooi en genieten om hier te rijden. Het is een erg vloeiend circuit, waar ik van houd. Er zijn geen langzame bochten, dat is fijn.”

Het zwarte goud slijt minder snel dan verwacht

De slijtage aan het rubber valt dit keer mee, zegt Verstappen op zijn website verstappen.nl. “Dat valt me nog mee. Ik had het erger verwacht. De slijtage was eigenlijk prima.Ik voel me vandaag prima, maar op zondag zal het flink warm worden en met 59 ronden te gaan, zal het niet eenvoudig worden. Maar ik houd van een uitdaging en wij mogen niet klagen: wij trainen en werken hard om fit te zijn als we in de auto stappen.”

Hamilton en Verstappen volgen op twee tienden afstand van de Finse Bottas. Hamilton gaf aan vooral in de eerste sector opzoek te gaan naar een sleutel tot de poleposition.