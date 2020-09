Carlos Sainz wordt tweede: "We waren zó dichtbij, maar ik ben heel erg blij"

De Italiaanse Grand Prix is de eerste race die verreden wordt met dezelfde motorinstelling tijdens de kwalificatie en de race. Het verbod op de Party Mode werd vooral door Mercedes gebagatelliseerd maar blijkt toch een redelijk effect te hebben.

Hoewel Lewis Hamilton door een stop-and-go-penalty achteraan kwam te liggen en de race niet won, kwam Valtteri Bottas vast in het verkeer daarna wist hij niemand meer in te halen.

Mercedes buiten beschouwing gelaten leek het erop alsof iedereen kon winnen en alsof nu alles mogelijk was. De Red Bulls kwamen in het hele verhaal niet naar voren, al moet gezegd worden dat Verstappen een probleem met zijn motor had waarna hij uit viel.

Pierre Gasly werd de verrassende racewinnaar, iets waar Carlos Sainz met zijn McLaren ook op had gehoopt. De Spanjaard scoort voor de tweede keer een podium.

Hij was blij met zijn tweede plaats maar uiteraard ook teleurgesteld. Na afloop zei hij tegen Jenson Button: "Dit is ongelooflijk. Ik ben aan de ene kant teleurgesteld met de tweede plaats, we zaten echt heel dicht bij de overwinning. Ik had ook niet verwacht dat we in staat zouden zijn om te vechten voor de winst. In een normale race zouden we tweede zijn geworden achter Lewis."

De snelheid in de McLaren is indrukwekkend, ook Sainz is daarover positief verrast. "We waren in staat te domineren in het middenveld met onze snelheid. Ik kwam daarna terug van P6 naar P2 dus uiteindelijk mogen we ook trots zijn op onszelf."