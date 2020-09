Lance Stoll blij met podium na doldwaze race in Monza

Hoewel Lance Stroll het hele weekend minder goed mee kon komen in de Racing Point dan zijn teamgenoot Sergio Perez, wist de Canadees toch op het podium te komen.

Hij is dan ook dol blij na afloop van de Grand Prix van Italië

Stroll:"Dat ben ik inderdaad. Het is voor mij weer een paar jaar geleden sinds ik voor het laatst op een podium stond", lacht hij.

"Ik ben zo blij voor Pierre, hij reed een geweldige race en deed het bij de start ook geweldig. Ik had een slechte start en daar kon Pierre mij inhalen net als zo'n beetje iedereen. Ik had een gevecht met Carlos, maar hij wist mij uiteindelijk in te halen en daarna hebben we tot de finish nog gevochten", aldus Stroll.