Magnussen kwijnt straks nog weg bij Haas, vreest Le Mans-winnaar Nielsen

Volgens voormalig Le Mans-winnaar John Nielsen zit Kevin Magnussen muurvast bij Haas, en "dat is mentaal gezien geen goede plek voor hem".

De Deense Nielsen zegt tegen de krant BT te verwachten dat Magnussen bij Haas zal blijven, en hij vreest dat zijn landgenoot er geen makkelijke tijd gaat hebben.

Haas met Ferrari-motor kansloos tot eind 2021

De onontwikkelde en onder de maat presterende auto gaat Magnussen psychologisch niet veel goeds doen, zegt de Deen.

Nu Ferrari hun motoren niet verder mag ontwikkelen, op kleine aanpassingen na, lijkt het erop dat ook het team van Haas tot 2021 nog geen deuk in een pakje boter zal kunnen rijden.

"Het is een slechte situatie voor Kevin, want aan de ene kant wil hij Formule 1-coureur zijn, en aan de andere kant is het onbevredigend om te blijven waar hij is."

"Grosjean zal moeten vertrekken"

Hij legt uit: "Bij Haas lijkt het erop dat een van de coureurs moet vertrekken en in mijn ogen wordt dat Grosjean. Als Kevin geen andere opties heeft, moet hij blijven want hij wil in de Formule 1 racen.

"Mentaal gezien wordt het zwaar voor hem"

Daarom meent Nielsen dat Magnussen moet vertrekken bij Haas zodra hij daar een kans voor krijgt.

"Je kunt je dan wel prettig voelen met de sfeer. Iedereen is elkaars vriend, en dat is prima. Maar als je scherp wilt zijn, moet iedereen elkaar in de gaten houden. Ik denk dat hij te lang bij Haas is. Maar hij moet blijven tot er weer een deur open gaat", besluit hij in de Deense krant.

Teambaas Guenter Steiner gaf gisteren toe dat het niet mee zal vallen voor Haas, maar dat het team trouw zal blijven aan Ferrari. Ook omdat een late overstap naar bijvoorbeeld Renault-motoren praktisch niet haalbaar is.