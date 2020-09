Record van rondetijd onder de 1 minuut zal in Bahrein worden verbroken

FIA-official Pat Symonds denkt dat de tweede race in Bahrein in december een 'groot spektakel' zal worden. Hij sprak in Spa-Francorchamps, nadat de Formule 1 had aangekondigd dat de tweede race van de nieuw aangekondigde dubbele race in Bahrein zal plaatsvinden op de korte versie van het circuit, die bijna ovaal is.

De lay-out zal naar verwachting het F1-record verbreken voor een kwalificatieronde van minder dan 1 minuut. Het bestaande record is Niki Lauda in Dijon in 1974, toen hij het circuit in 58 seconden wist rond te rijden.

Twee of drie DRS-zones

De FIA heeft simulatiewerk verricht om te kijken wat de beste optie is voor het nieuwe aangepaste circuit in Bahrein. Pat Symonds vertelde aan Auto Motor und Sport: "We hebben verschillende simulaties gedaan. Als we twee DRS-zones doen, krijgen we een rondetijd van 54,3. Met drie DRS-zones is dat slechts 53,9 seconden."

"We verwachten dat het verkeer op het korte circuit problematisch zal zijn, maar dat weten we al van andere circuits zoals Sao Paulo. De teams hebben geavanceerde tools om daarmee om te gaan en we zien het als onderdeel van de uitdaging. Ik denk dat het een geweldig spektakel zal worden."