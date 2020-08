Mugello wil eerste F1 race ooit met enkele duizenden toeschouwers

Mugello is de vierde race van 2020 met de hoop toeschouwers te verwelkomen tijdens de Formule 1 Grand Prix op het bergachtige circuit. Sotsji, Imola en Portugal plannen allemaal een wisselend aantal toeschouwers om de races langs het circuit te kunnen bekijken, ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is.

Mugello, gepland om over slechts twee weken de F1 te ontvangen, naar verluidt de lokale Toscaanse autoriteiten om toestemming gevraagd om minstens 1.000-6.000 toeschouwers per dag binnen te laten.

Het Italiaanse Autosprint, dat onthult dat het circuit van Ferrari de voorgestelde gezondheidsrichtlijnen al bij de autoriteiten heeft ingediend, zei dat de beslissing binnen enkele uren wordt verwacht.

Het is ook gebleken dat, als gevolg van de overeenkomst om dit jaar toeschouwersloze 'spookraces' te organiseren, promotors van de circuits van Spa en Monza een contractverlenging van één jaar hebben gekregen van Liberty Media. Spa-promotor Vanessa Maes zei tegen RTBF: "Het moet gezegd worden dat 2020 een blanco jaar is. In de onderhandelingen hebben we een extra jaar binnengehaald. We hebben dus gegarandeerd F1 in 2021 en 2022."

Monza zonder toeschouwers

De voorzitter van de Italiaanse automobielclub Angelo Sticchi Damiani zei tegen Corriere dello Sport van de uitgebreide overeenkomst van Monza: "Het is voor nog een jaar. Het gaat nu naar 2025."

Monza organiseert komend weekend de Italiaanse Grand Prix. "Het organiseren van een belangrijk evenement als de Formule 1, zij het zonder de aanwezigheid van het publiek, is een bewijs van het herstel dat we willen bereiken, en een demonstratie dat we niet geïntimideerd moeten zijn en dat we moeten reageren in het licht van deze ongelooflijke situatie", aldus Sticchi Damiani.