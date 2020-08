Oud-manager Willi Weber van Michael Schumacher heeft een beroerte gehad

De manager die Michael Schumacher altijd ter zijde stond tijdens diens roemruchte F1-carriere, heeft een beroerte gehad. Dat vertelt de 78-jarige Duitser tegen Bild Zeitung. Willi Weber is inmiddels weer ontslagen uit het ziekenhuis en mag thuis opknappen.

Hij vertelt: “Ik werd ineens midden in de nacht wakker en probeerde wat water te pakken, maar ik wilde het maar niet in mijn handen kunnen vatten. Ik dacht dat ik teveel gewerkt had en ben toen maar weer gaan slapen.” Uren later werd Weber weer wakker, maar toen bleek de situatie alleen maar slechter geworden, vertelt hij.

“Toen ik wakker werd kon ik niet praten, mijn vrouw belde gelijk het ziekenhuis.”

Tijdens een beroerte krijgen de hersenen teveel of juist te weinig zuurstof, waarna hersenfuncties kunnen uitvallen.

Tijdens de negen dagen die hij in het ziekenhuis lag herstelde Weber bijna volledig en kon hij weer naar huis. In het begin had hij moeite met eten en moest hij gevoed worden, maar nu kan Weber alles weer zelf.

“Ik was zó gelukkig dat ik dit kan navertellen, maar ik heb geluk gehad. Ik kan praten, eten en zelfs weer lopen. Ik bid elke dag dat dit zo mag blijven.”