Supersub Nico Hulkenberg: "Reservecoureur van Mercedes is achteruitgang"

Nico Hulkenberg zou een aanbod om de officiële F1-reservecoureur van Mercedes te worden, afwijzen. Na de indrukwekkende prestatie van de Duitser bij het op korte termijn vervangen van Sergio Perez op Silverstone, liet Toto Wolff doorschemeren dat er een rol van Mercedes in het verschiet zou kunnen liggen voor de voormalig Renault-coureur.

Hulkenberg zei dit weekend tegen Motorsport Magazin: "Ik zie mezelf niet in de rol van reservecoureur. Ik heb tien jaar geracet in de Formule 1, dus een achteruitgang accepteren zonder veel vooruitzicht op een gewone cockpit heeft voor mij weinig zin."

Supersub Hulkenberg beschikbaar

Echter, zonder een fulltime zitje in welke categorie dan ook dit jaar, zei Hulkenberg dat hij beschikbaar zal blijven tijdens de coronacrisis.

"Natuurlijk kan er met corona altijd weer iets gebeuren, maar daar ga ik niet van uit. Ik zal mezelf fit houden en zo ervoor zorgen dat ik klaar ben om weer in te vallen mocht dat nodig zijn. Ik denk niet dat het om de week zal gebeuren. Ik werk aan mijn terugkeer voor 2021."

Hulkenberg en Red Bull

Sommigen hebben gesuggereerd dat Hulkenberg een ideale vervanger zou zijn voor de worstelende Red Bull-coureur Alex Albon. Helmut Marko reageerde erop: "Nico heeft me duidelijk gemaakt dat hij volgend seizoen beschikbaar is, maar dat betekent niet dat hij voor Red Bull zal rijden. Als elke coureur die ik prees voor zijn goede prestatie naar ons team zou komen, zouden we tien auto's nodig hebben."