Fernando Alonso: "Indy500 winnen zal dit jaar moeilijk worden"

Fernando Alonso heeft toegegeven dat het onwaarschijnlijk is dat hij dit weekend zijn doel, de 'triple crown', zal behalen. Het is niet voor velen weggelegd om zowel de F1 Grand Prix van Monaco, Indy500 en 24-uur van Le Mans te winnen. De enige die het gelukt is in het verleden is Graham Hill, de vader van Damon Hill.

Fernando Alonso, die volgend jaar met Renault terugkeert naar de Formule 1 na een sabbatical van twee jaar, heeft alleen de overwinning op de Indy 500 nodig om zich toe te voegen aan het lijstje waar Hill eenzaam op staat.

Slechte kwalificatie

Momenteel is de Spanjaard zich aan het voorbereiden in Indianapolis, voor zijn derde bezoek aan de legendarische ovale Speedway, nadat hij in 2017 bij zijn debuut vlak voor het einde uitviel en zich vorig jaar zelfs niet wist te kwalificeren.

Dit jaar kwalificeerde hij zich slechts 26e omdat hij opnieuw racet met een aan McLaren gekoppeld team. Tegen Spaanse media zei Alonso hierover: "Ik kwam om te proberen te winnen, ik kwam om te winnen, wat een enorme uitdaging is. Ik had naar Barcelona kunnen gaan om bij Renault te zijn maar ik ben hierheen gekomen, net zoals ik naar Dakar ging."

"Ik weet hoe moeilijk het is om hier competitief te zijn, wat we tijdens de kwalificatie hebben gezien, maar het verandert mijn perspectief voor de race niet."

Crash

Alonso denkt dat zijn kansen in 2020 werden beïnvloed door zijn crash tijdens de trainingen een week geleden. Alonso: "In mijn geval is de gridpositie misschien begrijpelijk na de crash, dat ons dwong om onderdelen van de auto opnieuw op te bouwen en zorgvuldiger te werk te gaan."

"Ik heb veel te doen in deze race, dat weet ik, maar we gaan het proberen, want geluk kan ons nog steeds toelachen", voegde hij eraan toe.