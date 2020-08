Jean Todt verwacht F1-kalender met 22 races in 2021

De F1-kalender van 2020 is officieel nog niet rond, al kunnen bijna alle locaties ingevuld worden. Chase Carey lijkt zijn woord te kunnen houden dat het aangepaste kampioenschap van dit jaar tussen de 15-18 Grands Prix zal hebben, aangezien het aantal vermoedelijk rond de 17 uit zal komen.

FIA-president Jean Todt was afgelopen weekend in Spa-Francorchamps aanwezig bij het WEC en vertelde daar aan de media: "In 2021 denk ik dat het WEC een kalender heeft met 6 races, inclusief de 24 uur van Le Mans."

F1-kalender 2021

Daarnaast ging hij in op de situatie van de Formule 1. Aanvankelijk zou 2020 het langste seizoen ooit worden met 22 races. Vooraf was veel ophef en reuring onder diverse coureurs over de lengte van de kalender en vooral de vele weekenden dat ze van huis zijn.

Vanwege de coronacrisis zal dit jaar de 22 races niet gehaald gaan worden, maar voor 2021 is dat wel het doel, zo stelt de Fransman: "Ik denk dat er niet veel zal veranderen in de F1 of er nu 20 of 22 races zullen plaatsvinden. Het doel van het leven is altijd om de juiste balans te vinden en ik denk dat we met de Formule 1 een goede balans hebben gevonden."

"De periode waarin we ons nu bevinden maakt het uiteraard veel moeilijker. Het vergt creativiteit en ik ben erg trots dat de promotors van races, de F1-teams en lokale organisaties erin geslaagd zijn om de Formule 1 te ontvangen. Ik heb goede hoop op een F1-kalender met 22 races in 2021."