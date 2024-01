Albers: ''Hamilton komt als enige in de buurt van Verstappen''

ViaPlay-analist Christijan Albers komt superlatieven tekort over het 2023-seizoen van Max Verstappen. Toch hoopt de voormalig F1-coureur van onder andere Spyker en Minardi dat de drievoudig kampioen meer tegenstand krijgt. Albers verwacht - mits Mercedes met een sterke bolide op de proppen komt - Lewis Hamilton de enige kan zijn die de 26-jarige Red Bull-coureur het vuur aan zijn schenen kan leggen.



'Over Max Verstappen kunnen we eigenlijk heel kort zijn', begint Albers in De Telegraaf. 'Wat een geweldig seizoen heeft hij gereden, punt.' De Nederlander ervoer nog wat tegenstand van zijn teamgenoot Sergio Pérez aan het begin van het seizoen, maar na de Grand Prix van Miami kreeg de Mexicaan geen kans meer om nog een race te winnen. Toen Verstappen zich eenmaal lekker voelde in de RB19 en hij de auto zo had afgesteld als hij wilde, kon niemand meer aan die combinatie tippen.



Toch was Verstappen volgens Albers niet helemaal perfect afgelopen seizoen.

'Ik kan me misschien één foutje voor de geest halen, namelijk tijdens de kwalificatie in Miami, maar toen stak hij de hand ook in zijn eigen boezem', doelt de F1-analist op het missen van een eerste goede rondetijd vanwege een rode-vlag-situatie na een crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc. ''Hij loste het zelf op door die dag erna te winnen. Elk foutje dat hij heeft gemaakt, heeft hij op die manier kunnen wegpoetsen.''



Op Verstappen staat geen rem en is heel moeilijk te verslaan. Volgens Albers is er maar één coureur die kan tippen aan het niveau van de Red Bull-rijder. ''Als je naar de kwaliteiten van de huidige grid kijkt, denk ik dat Hamilton de enige is die in de buurt kan komen van Verstappen. Dan wijs ik naar de kwaliteit om constant te presteren. Hamilton is net als Verstappen een bandenfluisteraar. Het inschatten van bepaalde situaties, het aanvoelen van de banden; wat dat betreft staan die twee coureurs op eenzame hoogte.''



Toch zag Albers dat de zevenvoudig kampioen op het end worstelde met zichzelf. ''Hamilton kwam erg gefrustreerd over richting de slotfase van het seizoen, en dat snap ik ook wel. Hij heeft seizoenen lang iedereen verslagen, en heeft nu al twee seizoenen niet gewonnen. Dat gaat aan je knagen. Dan ben je aan het einde van het jaar kapot'', sloot Albers dit onderwerp af.