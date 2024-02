Voormalig Ferrari-teambaas Binotto vindt nieuwe baan

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft een nieuwe baan gevonden. Binotto heeft de Formule 1 nu definitief verlaten en hij gaat aan de slag bij een compleet ander bedrijf. Hij gaat zich bezig houden met onder meer elektrische motoren en hybridesystemen.

Binotto is namelijk aangesteld als de managing director van het bedrijf TEXA. Bij dit Italiaanse bedrijf zal hij zich vooral gaan focussen op elektrische motoren en hybrides. Het doel van TEXA is dat hun nieuwe e-Powertrain wereldwijd de standaard gaat worden bij de elektrificatie van voertuigen, qua design, productie en levering van nieuwe motoren. Hierbij moet men denken aan onderdelen voor motoren, inverters en bijbehorende software.

Dat betekent dus ook dat we Binotto voorlopig niet terug gaan zien in de Formule 1. Hij was jarenlang werkzaam bij het team van Ferrari, in zijn laatste jaren bij de Scuderia was hij zelfs de teambaas. Na een aantal teleurstellende resultaten werd hij eind 2022 ontslagen. Hij werd vervolgens in verband gebracht met meerdere andere teams en de FIA. Men zag in hem de ideale opvolger van Otmar Szafnauer bij het team van Alpine. Ondanks dat Binotto werd gespot in de paddock, ging hij bij geen ander team aan de slag. TEXA is voorlopig zijn nieuwe werkgever.