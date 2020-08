Carlos Sainz hoopt op Grand Prix in Jerez dit jaar

Carlos Sainz hoopt dat Jerez dit seizoen aan de racekalender wordt toegevoegd. Het zou goed zijn voor Spanje en voor de Formule 1, denkt de Spanjaard.

Geruchten gaan rond dat de Formule 1 zich nog steeds richt op het toevoegen van Grands Prix aan de kalender van dit seizoen. Liberty Media zou in gesprek zijn met meerdere potentiële F1 Grand Prix organisatoren.

Zo wordt er gesproken over een mogelijke terugkeer naar Istanbul. Daar werd al eerder de Turkse GP georganiseerd. Ook Jerez de la Frontera wordt genoemd als mogelijk plek waar dit nog een Grand Prix zou kunnen worden gehouden. Het circuit is geen onbekend terrein voor de F1-teams.

"Ik weet niet hoe waar dat gerucht is", zei de McLaren-coureur n Barcelona. "Ik had het tot nu toe niet gehoord. Persoonlijk heb altijd een geweldige tijd hier tijdens mijn thuisrace in Barcelona. Naar Jerez gaan zou goed nieuws zijn voor Spanje en voor de Formule 1."

Sainz wordt ook nog gevraagd hoeveel vertrouwen hij heeft in zijn pitstopcrew, nadat er tot drie keer toe iets mis ging in vijf races tijd.

"Het vertrouwen is er nog, maar we weten dat er op dat vlak veel te verbeteren valt want het kostte ons veel punten."

Volgend seizoen stapt Sainz over naar Ferrari, waardoor Vettel vooralsnog geen stoeltje heeft voor 2021.