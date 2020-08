FIA hoopt op normaal F1-seizoen in 2021

De Formule 1 hoopt en gaat uit van een normaal F1-seizoen in 2021. Die boodschap brengt FIA-president Jean Todt namens het overkoepelende orgaan. Dit seizoen werd stopgezet na de annulering van de Grand Prix in Australie en begon in juli opnieuw met een onvolledige F1-kalender, strikte antivirusmaatregelen en races zonder toeschouwers op de tribunes.

Todt hoopt dat dat in 2021 allemaal anders is. Tegenover Speed Week zei de Fransman: "We werken aan een plan voor het seizoen 2021, en het basiskader bestaat uit het normale proces zoals dat in 2019 plaatsvond en voor 2020 was gepland."

"Formula One Management werkt aan dit traditionele plan, maar we moeten ons ervan bewust zijn, want we weten niet of dit zal werken. We hopen dat het lukt om in 2021 de normale kalender in elkaar te draaien. Het hangt helemaal af van de situatie in de verschillende landen."

Spelbreker corona

Hij verwijst natuurlijk naar de onzekerheid rond de aanhoudende pandemie van het coronavirus en de verschillende manieren waarop elk land ermee omgaat. Todt zegt hierover: "We kunnen ergens een Grand Prix plannen, maar op een bepaald moment kan een land besluiten dat het niet meer gepast is om sportevenementen te houden of dat er een quarantaine is bij binnenkomst of vertrek."

"We zullen daarom flexibel moeten blijven met de kalender voor 2021. Omdat ik er helaas van overtuigd ben dat we de pandemie volgend jaar niet achter de rug hebben. Om deze reden blijven alle beschermende maatregelen van kracht zolang we ze nodig hebben."

Grade 1 licentie

Todt zei dat de oplossing van Liberty Media, de deur openen naar alternatieve circuits zoals Mugello, Imola, de Nurburgring en Portimao, een goed idee is geweest: "Van onze kant is er maar één regel; dat het betreffende circuit een zogenaamde Grade 1 licentie moet hebben."