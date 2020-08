Toeschouwers moeten geduld hebben om weer op tribunes te zitten

Terwijl de Formule 1 weer racet wordt nu de vraag gesteld wanneer toeschouwers naar de circuits kunnen terugkeren. De Formule 1 is nog altijd erg voorzichtig en houdt vast aan haar plan, maar ook is inmiddels duidelijk dat er gesprekken zijn met de Grands Prix van Rusland, Portugal en de race in Imola om toeschouwers toe te laten.

Afgelopen weekend miste Sergio Perez de eerste race op Silverstone nadat hij positief testte op het coronavirus. Inmiddels zijn er twee besmettingen in de Formule E-paddock in Berlijn. Formule E-teambaas Susie Wolff zei hierover tegen CNN: "Natuurlijk is het iets waar we ons zorgen over maken. Het grootste deel van het team is hier en ik zou het vreselijk vinden als iemand problemen zou krijgen en echte gezondheidsproblemen zou hebben, maar ik denk dat de realiteit is dat we ons allemaal inzetten om weer te gaan racen."

De Nurburgring, gesteund door de Duitse autosportfederatie, hoopt 5000 toeschouwers te hebben tijdens de race in oktober en Rusland wil ook graag fans verwelkomen. Alexey Titov van Sotsji vraagt de fans om geduld: "Ik wil alle fans om geduld vragen. De organisatie van onze race vindt plaats in ongekende omstandigheden, dus voordat we iets aankondigen, moeten we alles wegen en analyseren."

Lege tribunes Indy 500

De Indy 500, waaraan Fernando Alonso zal deelnemen, heeft bevestigd dat de tribunes leeg zullen zijn tijdens de uitgesteld race die in augustus zal plaatsvinden.

Ook het DTM is van start gegaan zonder toeschouwers. Gerhard Berger vertelde aan Speed Week: "We beginnen met de eerste races zonder fans in Spa en op de Lausitzring. Ik hoop vanaf september in ieder geval een beperkt aantal fans met sociale afstandsregels op de tribune te hebben."