Jerez de la Frontera krijgt mogelijk tweede Spaanse GP

De aangepaste Formule 1-kalender voor 2020 lijkt bijna zo goed als rond. Er staan nu 13 races op de F1-kalender en daar komen er zo goed als zeker nog minimaal 3 bij; 2 races in Bahrein en 1 race in Abu Dhabi waar de seizoensafsluiter gereden zal worden.

De laatste Grand Prix die bekend is gemaakt is de race op Imola, maar waar de Formule 1 daarna naartoe reist is nog niet duidelijk. Er waren plannen om naar Azië te reizen om Vietnam en Maleisië aan te doen. Beide landen kunnen op het stratencircuit in Hanoi en het glooiende Sepang niet voldoen aan de eisen en daardoor lijken deze races nu af te vallen.

Onzekerheden Sepang

De organisatie van het circuit van Sepang kan niet in korte tijd het circuit klaar krijgen voor de Formule 1. Voor de F1 er kan racen zouden er werkzaamheden aan het circuit verricht moeten worden. Daarbij is de onzekerheid van een race zonder toeschouwers niet aantrekkelijk voor het land dat grotendeels leeft op toerisme. Hiervoor is ook de Grand Prix in Vietnam onzeker geworden, doordat de F1 niet voor één race naar Azië wil reizen.

Daardoor blijft de Formule 1 waarschijnlijk toch langer actief in Europa. De naam van Jerez de la Frontera wordt genoemd in wandelgangen. In de paddock van Silverstone komt het circuit in Jerez naar boven omdat er vroeger geracet is, en de teams er vroeger ook vaak getest hebben. Daarbij is het vaak in Zuid-Spanje ook in oktober nog goed weer.

Chase Carey werkt aan 2021

Als de laatste hobbels voor de kalender van 2020 klaar zijn zal Chase Carey direct beginnen aan de kalender voor 2021. De Amerikaanse baas van de Formule 1 heeft dit jaar veel werk verricht om alsnog een waardevol kampioenschap in elkaar te draaien, met alle onzekerheden die het coronavirus met zich mee bracht.

Hij zal zich ook volgend jaar flexibel op moeten stellen omdat het nog lang niet zeker is in welke situatie de wereld zich de komende winter begeeft. Wel is het zeker dat de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort volgend jaar zal plaatsvinden.