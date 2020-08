Russell ontvangt 5 plaatsen grid penalty na gele vlaggen teamgenoot Latifi

George Russell zit in een goede flow. De Brit kwalificeerde in Hongarije als twaalfde en ook vandaag lukte het hem om in Q2 te komen. Op zijn thuiscircuit was het dus opnieuw feest voor de Mercedes-protegé maar niet voor lang. Zijn snelste ronde zette hij neer terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid omdat teamgenoot Latifi was gespind.

Dit gebeurde allemaal in Q1 van de kwalificatie. Russell mocht dus wel door naar Q2, omdat het incident na de kwalificatie bekeken zou worden door de stewards van de race. De Brit riep nog over de boordradio naar het team dat hij van zijn gas af was gegaan en de vlaggen had gezien maar dat brengt de stewards niet op andere gedachten, die data hebben bekeken van zijn wagen om aan te kunnen tonen of hij daadwerkelijk van zijn gas ging.

Russell kwalificeerde zich als vijftiende, maar zal nu achteraan moeten starten door zijn straf. Beide Williams-coureurs starten de thuisrace voor het team op de laatste startrij.

Hieronder de video van het incident: