Lance Stroll begrijpt het niet: "Vrijdag waren we sneller"

Lance Stroll valt de laatste tijd op. De Canadees viel in het vorige seizoen soms op, maar dan in een negatief daglicht. Dat heeft de coureur nu om kunnen draaien naar een positief daglicht. De Racing Point-coureur weet steeds goede kwalificaties en races te rijden.

Ook dit weekend in Silverstone was de coureur uit Montreal actief in de derde kwalificatiesessie. Na jarenlang strijden bij Williams en het niet echt goed lopende Racing Point, komen zijn talenten naar boven. De coureur met nummer 18 start morgen als zesde en daar is hij blij mee. "Het positieve is dat we morgen vanaf P6 van start gaan en dat onze strategie is zoals gehoopt is, wat betekent dat we het voordeel hebben om op de medium band te starten en dat zou ons moeten helpen te vechten tegen onze concurrenten."

Trots op team

Zijn teamgenoot Sergio Perez kreeg een dag voor de eerste training te horen dat hij corona heeft. Hierdoor moest Nico Hulkenberg snel worden ingevlogen. Ondanks alles is Lance Stroll trots op het team hoe zij dit hebben gedaan. Hij hoopt dat de positiviteit omgezet kan worden in een beloning. "We zijn zeker in staat om te vechten voor een aantal goede punten, en dat is het doel. We zagen er vrijdag sterker uit, dus we moeten gaan kijken en begrijpen hoe we vandaag sterker terug kunnen komen. Ik ben trots op het team hoe ze het doen."

Wind kan het lastig maken

Veel coureurs zeggen dat de wind heel verraderlijk is, zo ook Lance Stroll. "De temperatuur en windomstandigheden waren vandaag anders en waren behoorlijk veranderlijk, dus dat was een uitdaging om aan te werken. Over het algemeen ben ik blij met onze positie en zondag is er weer een dag. Ik heb er vertrouwen in dat we van de ene op de andere dag positieve stappen kunnen zetten en in goede vorm kunnen zijn voor onze thuisrace."