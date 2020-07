Alex Albon: "Ik ben trots op de race die ik heb gereden"

Alexander Albon kent niet de meeste fijne start van het kampioenschap in 2020. Tijdens de eerste race in Oostenrijk spinde hij in gevecht met Lewis Hamilton waardoor hij de eventuele racewinst voor zijn ogen vervliegen, tijdens de tweede race finishte hij vierde achter Max Verstappen maar kwam Red Bull veel snelheid te kort.

Die snelheid kwam het team nog meer te kort in Hongarije afgelopen weekend toen Verstappen op de 7e plaats kwalificatie en Albon op de 13e plaats en niet door kon naar Q3. In de race finishten Verstappen en Albon op de 2e en 5e plaats. Niet slecht gezien hoe het weekend verliep voor het Oostenrijkse team maar de Thaise Brit krijgt veel kritiek.

Positief gevoel

Toch zegt Albon een positief gevoel over te hebben gehouden aan de race van afgelopen zondag in Hongarije: "Ik kan niet zeggen dat het een makkelijke week was, maar ik ben erg trots op het verloop van de race. Van P13 naar P5 was waarschijnlijk het beste wat we konden doen."

Albon maakt ook van de gelegenheid gebruik om zijn team te bedanken. "Als dit een slecht weekend was, is er nog genoeg om optimistisch over te zijn."

Albon bezet momenteel de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 22 punten, evenveel als Sergio Pérez. De coureur van Red Bull zal het moeten opnemen tegen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, teamgenoot Max Verstappen en Lando Norris. Albon rijdt sinds 2019 voor Red Bull. Eerder stond hij onder contract bij Toro Rosso, waar hij in 2019 zijn Formule 1-debuut maakte.