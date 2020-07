F1 reageert op Hamilton: "Antiracisme heeft nog steeds onze prioriteit"

Het bestrijden van racisme in de autosport is nog steeds een prioriteit binnen de Formule 1. De laatste officiële verklaring van de sport over dit onderwerp komt nadat Lewis Hamilton na de Grand Prix van Hongarije kritiek uitte over FIA-president Jean Todt en het vermeende gebrek aan actie en leiderschap van F1-CEO Chase Carey.

De zesvoudig wereldkampioen was woedend dat de Formule 1 niet genoeg tijd gaf voor het inmiddels gebruikelijke kniel-moment voor de Hongaarse Grand Prix van afgelopen zondag. Hamilton zei hierover: "Ze zijn naar buiten gekomen en zeggen dat ze zullen vechten voor diversiteit en om racisme te beëindigen, maar ze geven ons niet het platform om dat voort te zetten."

Trump kijkt geen sport meer

Sommigen hebben betoogd dat het binnendringen van politiek in de Formule 1 ongewenst is, terwijl anderen beweren dat het beëindigen van racisme in feite niet politiek is. De controversiële Amerikaanse president Donald Trump heeft nu echter verklaard dat hij live sporten uitzet zodra hij ziet dat atleten gaan knielen.

"Elke keer als ik een speler zie knielen tijdens het volkslied, een teken van groot gebrek aan respect voor ons land en onze vlag, is het spel voor mij voorbij", zo zei Trump.

Verklaring F1 op Hamilton

Na de kritiek van Hamilton herhaalde de Formule 1 zijn inzet voor de antiracismebeweging. In de verklaring zei men: "Het beëindigen van racisme en het vergroten van diversiteit en opname in F1 is een duidelijke prioriteit. We hebben onze plannen voor diversiteit afgelopen november uiteengezet en hebben de afgelopen weken aanvullende plannen aangekondigd om een ​​taskforce op te richten om deze problemen aan te pakken en een stichting met al meer dan 1 miljoen dollar gedoneerd om leerlingplaatsen en banen te creëren voor ondervertegenwoordigde groepen. We willen blijvende veranderingen doorvoeren en doen dit vol overtuiging."