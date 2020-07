Russell wil punten scoren na P12 in kwalificatie

George Russell zegt dat hij van plan is om na een succesvolle kwalificatiesessie op de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Stiermarken zijn eerste punten in de Formule 1 te scoren. De Brit wist de 12e plaats op de startgrid veilig te stellen voor de race van zondag onder natte omstandigheden, waardoor hij in Q2 minder dan een tiende achter de Ferrari van Charles Leclerc eindigde.

Russell moet nog zijn eerste punten scoren in de F1, waarbij Williams in 2019 slechts één keer in de top tien finishte. Dat deed Robert Kubica tijdens de Grand Prix van Duitsland.

Russell zag niets

In een gesprek met Sky F1 over zijn zaterdag, verklaarde Russell dat de omstandigheden de hele dag 'vochtig' waren en begrijpt dat zijn eindpositie niet het werkelijke tempo van de auto weerspiegelt. Toch was bij blij met het eindresultaat: "Ik vond het geweldig. Aan het begin van Q1 kon ik op de rechte stukken niets zien. Mijn engineer vertelde me dat er auto's langzamer gingen rijden, ik zei 'je zult me ​​moeten vertellen waar ze zijn, want ik kan niets zien'."

"Ik ben heel blij voor alle jongens, week in, week uit geven ze alles. Hoewel het niet het echte tempo van de auto is, verdienen ze dit resultaat."

"Ik had vooraf nooit kunnen geloven dat dit resultaat haalbaar zou zijn. Als je me dit twee weken geleden voorafgaand aan het afgelopen weekend had verteld, was zelfs Q1 volgens mij een moeilijke opgave. Daar hou ik echt van. Het was vaag daarbuiten, de auto reed lastig maar ik vond het geweldig."

Moeilijk en eng

Op de vraag hoe hij aan de fans moet beschrijven hoe het voelt om in zulke lastige omstandigheden te rijden, zei Russell: "De beste manier om het te beschrijven is als je op de snelweg rijdt en je de ruitenwissers uitzet. Je rijdt letterlijk bijna 300 kilometer per uur en je kunt gewoon niets zien. Het is gewoon nevel van al het water, de spray is overal."

"Het was moeilijk, maar op dat moment was het ook erg lastig om te rijden. Toen het opklaarde kon ik mijzelf goed concentreren en een goede ronde rijden."

Voor de race hoopt Russell dat hij tijdens de Grand Prix niet achterop raakt en dat zijn snelheid op de rechte stukken hem voor zijn concurrentie kan houden: "Ik hoop dat we het tenminste kunnen vasthouden. Verrassend genoeg ziet onze snelheid in rechte lijn er relatief goed uit. Punten is het doel, maar we zullen moeten afwachten of dat lukt."