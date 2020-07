FIA-president Jean Todt: "F1 moet oppassen met politieke statements"

Jean Todt geeft toe dat de Formule 1 heel voorzichtig moet zijn om de wereld van de politiek de paddock binnen te laten. Toen de sport zondag opstond in het coronavirus-tijdperk, kozen zes van de 20 coureurs ervoor om het idee van Lewis Hamilton niet te volgen door op de grid te knielen ter ondersteuning van de Black Lives Matter-beweging.

Onder de coureurs die niet wilden knielen in Oostenrijk waren de sterren Max Verstappen en Charles Leclerc. De Ferrari-coureur gaf via Twitter zijn uitleg: "Ik denk dat het erom gaat hoe we feitelijk ons gedragen in ons dagelijks leven in plaats van formele gebaren die in sommige landen als controversieel kunnen worden beschouwd."

Red Bull-coureur Max Verstappen voegde toe: "Ik geloof dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op een moment en op een manier die bij hen past."

Rusland steunt Kvyat door niet te knielen

In Rusland was de steun voor het besluit van Daniil Kvyat om niet te knielen standvastig. Svetlana Zhurova, een Olympisch kampioen in schaatsen, legde uit: "Als iemand voor een ander knielt, is dit deels discriminatie en deels vernedering. Russen zijn altijd zeer respectvol geweest voor zwarte mensen, we hebben altijd gelijkheid gehad. We begrijpen dit onderwerp niet intuïtief. Voor Kvyat was het waarschijnlijk helemaal niet duidelijk wat er aan de hand was."

Igor Ermilin, voormalig adviseur autosport van president Vladimir Poetin, voegde toe: "Dit is een Amerikaans probleem, laat ze knielen als ze dat willen. Maar het mag geen sport zijn."

En Nikolai Valuev, een voormalige professionele bokser, vertelde Match TV: "Wij Russen knielen voor onze vlag, voor ons vaderland en mogelijk voor onze ouders. Ik begrijp dit gebaar niet tegen racisme. Ik beschouw mezelf niet als een racist, maar waarom zou ik knielen? Het kan worden opgevat als een schuldbekentenis van iets. Zoals ik het begrijp, wilde Kvyat niet tot degenen behoren die betrokken zijn bij politiek populisme."

Jean Todt geeft waarschuwing

FIA-president Todt waarschuwde dat F1 op zijn hoede moet zijn voor politieke kwesties zoals deze die de paddock binnenkomen. Todt: "Soms is er een neiging om het als wapen te gebruiken en daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Maar ik bewonder degenen die ervan overtuigd zijn om zoveel mogelijk te doen."

Het probleem heeft F1-fans op sociale media verdeeld, waarbij velen hun teleurstelling en woede uiten over degenen die ervoor kozen om te staan, maar ook over degenen die knielden.