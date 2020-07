Max Verstappen over coronatest: "Die wattenstaaf diep in je neus is niet leuk"

De kop is eraf en de eerste vrije trainingen zijn gereden. Max Verstappen sloot die af met een derde en achtste plaats maar maakt zich vooralsnog geen zorgen. Hij weet waar zijn team mee bezig is en wat er nog komen gaat tijdens de rest van het weekend.

Internet het belangrijkste voor Max

Normaliter slapen de coureurs in luxe hotels maar dit weekend is het anders. Bijna alle coureurs slapen op het circuit, ook Max Verstappen. Het is niet duidelijk of Max in zijn nieuwe motorhome slaapt, die hij afgelopen winter in Barcelona had staan, maar de Nederlander is blij dat hij weer kan racen. Tegenover de media zei hij: "Zolang ik maar internet heb, dan is alles in orde voor mij."

Om te kunnen racen zal iedereen die actief is in de Formule 1-paddock zich om de 5 dagen moeten laten testen op corona. Van monteurs tot coureurs, tot teambazen en marshalls aan toe. Gisteren zagen we een filmpje van Sergio Perez voorbij komen die zijn coronatest vast had laten leggen. Na afloop vroeg de dokter die de test afnam hoe hij het vond. Perez antwoordde sarcastisch: "Geweldig".

Max Verstappen kijkt ook niet uit naar die coronatests om die elke 5 dagen te moeten doen: "Ik kijk daar niet naar uit, zo'n wattenstaaf diep in je neus, dat is geen pretje. Dat is het enige nadeel, maar we kunnen in ieder geval weer racen!"