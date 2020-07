Jos Verstappen voorlopig niet aanwezig bij races

De Grand Prix van Oostenrijk zorgt komend weekend voor de start van het F1-seizoen van 2020. Jos Verstappen zal die net als de fans vanuit huis moeten bekijken aangezien hij voorlopig niet aanwezig kan zijn op de circuits.

Dat vertelde de vader van Max Verstappen in gesprek met Ziggo: "Ik heb er met Red Bull over gesproken maar het team gaat in een bubbel leven en ze willen eigenlijk geen buitenstaanders. Ik zou niet eens in de pitbox aanwezig kunnen zijn, dus het zou hoe dan ook geen waarde hebben. 'Hopelijk gaat het tijdens het seizoen open en kan ik er weer zijn."

Red Bull net achter Mercedes

De vraag die iedereen op dit moment nog bezig houdt is of Red Bull de strijd aan kan gaan met Mercedes. Jos Verstappen hoopt dat de RB16 het tempo van Mercedes kan volgen en niet meer dan een paar tienden achterop het Duitse team ligt. Jos Verstappen: "Persoonlijk denk ik dat we net achter Mercedes staan. Als het binnen twee tienden is wordt het een heel spannend kampioenschap. Als we een halve seconde erachter staan kunnen we het vergeten."

"Maar als we zo dichtbij zitten als we verwachten, dan zal het zeker tussen Lewis Hamilton en Max gaan."

Naast Jos Verstappen is ook manager Raymond Vermeulen niet aanwezig op de circuits. Max Verstappen zal het dus helemaal alleen moeten stellen, zonder entourage maar uiteraard wel met zijn teamleden.