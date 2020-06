Bernie Ecclestone krijgt steun uit onverwachte hoek

Middenin de controverse over vermeend racistische opmerkingen heeft Bernie Ecclestone enige steun gekregen van een gepensioneerde Amerikaanse coureur. Enkele dagen nadat de voormalige F1-supremo vernietigende terechtwijzingen ontving omdat hij zei dat 'in veel gevallen zwarte mensen racistischer zijn dan blanken', zegt Willy T Ribbs dat Ecclestone hem eigenlijk een kans gaf op een Formule 1-carrière.

Ribbs testte in 1986 voor het Brabham-team in de Formule 1, dat toen onder leiding stond van eigenaar Bernie Ecclestone. De Amerikaan zegt tegen CNN: "Hij wilde dat ik in de auto zat. Hij wilde dat ik in de Formule 1 kwam racen."

Dat kwam er helaas niet van en dat lag niet aan Ecclestone, zo zegt de 65-jarige ex-coureur uit de Indycar en Nascar: "De sponsoren van het team waren destijds Italiaans. Ze wilden Italiaanse coureurs en ik respecteer hem volledig. Daar heb ik geen problemen mee."

"Mijn doel was om in de Formule 1 te rijden, maar Bernie Ecclestone maakte een statement omdat Bernie Ecclestone de eerste man van kleur, de eerste zwarte man, in een Formule 1-auto liet rijden."

Ribbs zegt 'alleen maar respect' te hebben voor de 89-jarige.

Brabham 1986

Uiteindelijk reed niet Ribbs in de Formule 1 voor Brabham maar begon het team het F1-seizoen van 1986 inderdaad met twee Italiaanse coureurs. Ricardo Patrese en Elio de Angelis startten het seizoen, waarna de Angelis bij een crash om het leven kwam en zijn plek werd ingenomen door Derek Warwick.