Feestdag voor Verstappen en VeeKay, maar een trieste voor Elio

Voor Nederlandse autosportfanaten is 15 mei een hele bijzondere datum. In 2016 won Max Verstappen als 18-jarig broekie onverwachts de Grand Prix van Spanje en in 2021 pakte Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zijn allereerste IndyCar-zege op de binnenbaan van de fameuze Indianapolis Motor Speedway.

Maar - zoals zo vaak in het echte leven - is een bepaalde datum niet alleen maar zonneschijn. Ver voordat Verstappen en VeeKay het levenslicht zagen, kwam de Italiaanse F1-coureur en tweevoudig GP-winnaar Elio di Angelis precies 36 jaar geleden om het leven tijdens een test op Paul Ricard.

Bij die test verloor De Angelis op hoge snelheid zijn achtervleugel, waardoor hij de controle over zijn Brabham BT55 verloor. De wagen kwam door de crash op zijn kop terecht en brandde licht. Niet de marshalls maar andere coureurs waren het eerst ter plaatse om de ongelukkige Italiaan te helpen. Zo probeerde Alan Jones de wagen om te duwen, maar de Brabham was te zwaar. Pas na tien minuten stond de wagen weer op zijn wielen.



Daarna kon De Angelis uit de cockpit gehaald worden. Hij was niet zwaar gewond, maar de brand had toch grote gevolgen voor hem. De baancommissarissen hadden te kleine brandblussers en droegen ze geen brandwerende kleren. Ze durfden niet dichtbij de wagen te komen toen deze nog brandend op zijn kop lag en ze spoten he bluspoeder de cockpit in, terwijl het de motor was die in brand stond.

Tot overmaat van ramp was er ook geen helikopter aanwezig op het circuit. Pas een half uur na het ongeluk arriveerde een helikopter uit Marseille op het circuit en bracht de Italiaanse coureur naar het ziekenhuis.

Uiteindelijk overleed De Angelis ’s nachts aan de gevolgen van verstikking. Als de reddingsdiensten wel goed hun werk gedaan zouden hebben, had De Angelis het ongeluk waarschijnlijk overleefd.

Na de dood van De Angelis zijn de veiligheids-maatregelen tijdens tests een stuk verbeterd. De dood van De Angelis had immers voorkomen kunnen worden als de baancommissarissen sneller hadden ingegrepen.

Sindsdien gaat er geen enkele testsessie meer van start zonder dat er een helikopter paraat staat om eventuele gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren. Ook de eisen voor de marshalls zijn flink opgeschroefd. Brandwerende kleding werd verplicht gesteld.



Elio de Angelis werd slechts 28 jaar oud. Als zoon van een rijke familie had hij geld genoeg om zijn carrière te beginnen. Maar hij reed niet vanwege zijn geld in de Formule 1. Hij had weldegelijk talent. In 1979 maakte hij zijn debuut voor Shadow, als teamgenoot van Jan Lammers. Het jaar daarop zou hij al voor het roemruchte team van Lotus rijden. Daar behaalde hij zijn grootste successen. Hij wist twee Grands Prix te winnen en eindigde in 1984 derde in de stand om de wereldtitel. In 1986 stapte hij over naar Brabham. De Grand Prix van Monaco dat jaar zou zijn laatste worden.

Een zijn dood...



Binnen een uur na het overleden van de Italiaan hadden meerdere coureurs de telefoon al opgepakt om te bellen naar Ecclestone, de teambaas van Brabham "Hij had allerlei belletjes van coureurs gekregen met de mededeling dat ze beschikbaar waren. Ik denk dat Bernie dat verafschuwde, hij heeft veel principes. Het feit dat ik hem niet gebeld heb, heeft me zeker geholpen. Hij bood me ter plekke het stoeltje aan," aldus Derek Warwick tegen RaceFans.net. De Brit mocht vanaf dat moment plaatsnemen in de Brabham-bolide en daar werd hij ingelicht over de situatie na de dood van Angelis. Helaas liep dit verhaal niet helemaal rooskleurig af, aangezien de bolide van Brabham niet bepaald betrouwbaar was. De samenwerking werd het jaar daarna beëindigd.