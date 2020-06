Formule 1 neemt afstand van racistische uitsprake Ecclestone

Bernie Ecclestone lijkt zich flink in de nesten te hebben gewerkt. De Brit die de Formule 1 groot wist te maken tot de sport die het nu is, wordt nog altijd gevraagd voor interviews en om zijn mening te geven. In een interview met CNN over Lewis Hamilton deed de 89-jarige Ecclestone een uitspraak waardoor de FOM / Formule 1 zich nu genoodzaakt voelt afstand te nemen van hem.

Tijdens een interview met CNN over Lewis Hamilton wordt Ecclestone gevraagd naar zijn rol in het hele racismedebat. Ecclestone zei hier onder andere over: "Lewis Hamilton is een getalenteerde coureur en spreekt zich goed uit. Hoe hij zich inzet vind ik erg goed. De Hamilton Commission gaat echter niets veranderen."

De uitspraak waar nu zoveel om te doen is kwam kort daarna: "Het zou niet zo moeten zijn dat mensen verschillend denken over mensen met een blanke of donkere huidskleur. In de meeste gevallen zijn donkere mensen echter racistischer dan blanke mensen."

Reactie FOM

De Formule 1 voelt zich genoodzaakt om te reageren en bracht hierover het volgende persbericht: "In een tijd waarin eenheid nodig is om racisme en ongelijkheid aan te pakken, zijn we het volledig oneens met de opmerkingen van Bernie Ecclestone die geen plaats hebben in de Formule 1 of de samenleving. Dhr. Ecclestone heeft geen rol gespeeld in de Formule 1 sinds hij onze organisatie verliet in 2017, zijn titel als Emeritus-voorzitter, verliep eervol af in januari 2020."