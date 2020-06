Voormalig Williams-sponsor Rokit zo goed als rond met Mercedes

Het team van Williams krijgt al langere tijd klappen te verwerken en nu is het opnieuw raak. Het team rijdt al enkele jaren achteraan het Formule 1-veld, sponsoring is lastig te vinden en door de financiële problemen staat het complete team zelfs te koop.

Rokit zorgt voor nieuwe problemen

De financiële problemen namen een vlucht toen vorige maand bekend werd dat hoofdsponsor Rokit stopte met de sponsoring van het Britse team. Nu blijkt dat het niet helemaal netjes is gegaan en lijkt het erop dat door het vertrek van Rokit Williams noodgedwongen het team moet verkopen.

Het sponsorcontract tussen Williams en Rokit bedroeg volgens Racefans.net 25 miljoen dollar per jaar en Williams zou bezig zijn met juridische stappen vanwege het eenzijdig afbreken van het contract. Het Britse team zal uiteraard hopen op enige financiële compensatie.

Mercedes pakt Rokit af

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is gaat Mercedes er zo goed als zeker van door met Rokit als nieuwe sponsor. Het Britse telecombedrijf zou zelfs volgende week, tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, al op de wagens van het Duitse team staan.

De overstap is een klap in het gezicht van het geplaagde Williams, dat al jarenlang samenwerkt met Mercedes als partner. Het team is dan ook in shock om dit te horen, zo zegt een teamlid: "We zijn absoluut in shock dat een team, waarmee we een hele lange samenwerking hebben, Rokit contracteert als sponsor. Vooral omdat ze weten wat er precies is gebeurd en hoe het spel is gespeeld."

Rokit zou ook in gesprek zijn geweest met Haas, Racing Point en Ferrari, maar die gesprekken liepen op niets uit. Mercedes wilde niet reageren op de berichtgeving.