Verkoop Williams mogelijk na breuk met titelsponsor ROKiT

Het team van Williams overweegt een gedeeltelijke of volledige verkoop van Williams Grand Prix Holdings. Deze stap maakt onderdeel uit van een nieuwe strategie die erop gericht is de toekomst van de renstal veilig te stellen. Williams verkeert al langer in financiële problemen en de huidige coronacrisis vergroot de druk op het team alleen maar.

Williams heeft het proces om potentiële kopers in kaart te brengen in gang gezet en financiële adviseurs ingeschakeld om daarbij te helpen. De Britse renstal heeft ook het contract met titelsponsor ROKiT en het daaraan gelieerde ROK Drinks verscheurd. ROKiT was eigenlijk tot en met 2023 verbonden aan het team, maar Williams wilde schoon schip maken voor een mogelijke nieuwe eigenaar.

In een verklaring van de Britse renstal staat: "In het kader van een strategische koerswijziging is het bestuur van Williams Grand Prix Holdings bezig om alle verschillende opties op een rij te zetten. Daartoe behoren bijvoorbeeld het werven van nieuw kapitaal voor het bedrijf, een minderheidsaandeel verkopen of een meerderheidsaandeel en Williams Grand Prix Holdings als geheel verkopen."

"Het bedrijf is nog niet benaderd met een officieel bod en voert momenteel aftastende gesprekken met een klein aantal partijen over een investering in het bedrijf. Er bestaat geen zekerheid dat iemand een bod gaat indienen en welke voorwaarden daar dan aan vastkleven. Het bestuur van Williams Grand Prix Holdings behoudt het recht om een bod te weigeren en gesprekken met geïnteresseerde partijen af te kappen."

2020

De deelname van Williams aan het Formule 1-seizoen 2020 is niet in gevaar, benadrukt het team. "Hoewel het bedrijf meerdere uitdagingen trotseert, blijft Williams gefinancierd en klaar om het racen te hervatten zodra de kalender dit toestaat. Het bestuur is van mening dat een strategische ommezwaai en het formele verkoopproces de juiste stap is om alle opties te verkennen en het team in de beste positie voor de toekomst te brengen."