Ecclestone: "F1 achter betaalmuur in Duitsland komt door Vettel"

Bernie Ecclestone denkt dat het einde van de gratis televisie-uitzendingen van de Formule 1 in Duitsland te wijten is aan het einde van de carrière van Sebastian Vettel. Vlak na het nieuws van Ferrari vorige maand dat Sebastian Vettel zal vertrekken bij het team heeft de Duitse omroep RTL nu aangekondigd dat het zich ook zal terugtrekken.

In plaats daarvan heeft Liberty Media een exclusieve deal gesloten met betaaltelevisie-omroep Sky Duitsland, waarbij RTL's sportdirecteur Manfred Loppe suggereerde dat de nieuwe rechthebbende bereid was dubbel te betalen.

Maar voormalig F1-supremo Ecclestone vertelde de krant Blick: "De terugtrekking van RTL uit de Formule 1 na 30 jaar heeft ook te maken met Vettel. Zonder hem verliezen ze hun aantrekkingskracht voor live kijkers. Het zal ook interessant zijn om te zien hoe Zwitserland en Oostenrijk reageren."

Het contract van de Oostenrijkse ORF loopt ook eind 2020 af. Een woordvoerder zei tegen Der Standard: "We zijn in gesprek."

Red Bull wil F1 uitzenden

Er wordt aangenomen dat Servus TV van Red Bull mogelijk geïnteresseerd is. Tegenover Salzburger Nachrichten wilde Dietrich Mateschitz echter niet op de zaken vooruit lopen: "Formule 1-rechten zijn altijd interessant voor een omroeporganisatie, maar daar kunnen we nu niets over zeggen."

Kai Ebel, de kleurrijke pit-verslaggever van RTL, geeft toe dat hij teleurgesteld is in Liberty Media omdat het niet heeft gevochten om F1 op de open televisiekanalen te houden.

"In deze situatie met corona en het rare seizoen dat we gaan krijgen, verwachtte ik eigenlijk enige mildheid van Liberty. Wat ik bedoel is dat we de sport altijd met grote zorg in beeld hebben gebracht, maar uiteindelijk gaat het om geld", vertelde hij de Nederlandse publicatie Formule 1.